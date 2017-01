米金融・債券市場＝続伸、米債務上限引き上げめぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2045GMT) 94*18.00(+0*05.00) =3.0280% 前営業日終盤 94*13.00(+0*05.50) =3.0363% 10年債US10YT=RR (2045GMT) 98*03.00(+0*03.00)=1.8378% 前営業日終盤 98*00.00(+0*05.00)=1.8483% 5年債US5YT=RR (2045GMT) 100*00.00(+0*02.00) =0.7500% 前営業日終盤 99*30.00(+0*02.25) =0.7629% 2年債US2YT=RR (2045GMT) 99*24.25( 0 ) =0.2492% 前営業日終盤 99*24.25( 0 ) =0.2490% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債価格が続伸 した。米連邦債務の法定上限引き上げをめぐる与野党の攻防に焦点が集まる中、デフォル ト(債務不履行)懸念にもかかわらず国債への買いが優勢になった。 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れも債券相場を支援した。またバーナンキ議 長らFRB当局者の発言が、当面債券買い入れプログラムを継続する姿勢を示していると 受け止められたことも買い材料となった。 10年債US10YT=RRは7/32高の98─7/32、利回りは1.823%。一時2 週間ぶりの低水準となる1.81%をつけた。前日終盤は1.847%だった。 30年債US30YT=RRは11/32高の94─24/32。利回りは3.011%と前 日終盤の3.035%から低下した。 Tボンド先物3月限3USH3は16/32高の145─31/32。 Tノート先物3月限3TYH3は7.50/32高の132─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (+0.25)