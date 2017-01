UPDATE2: 米金融・債券市場＝続伸、米債務上限引き上げめぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*19.00(+0*06.00) =3.0264% 前営業日終盤 94*13.00(+0*05.50) =3.0363% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*03.50(+0*03.50)=1.8360% 前営業日終盤 98*00.00(+0*05.00)=1.8483% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*00.00(+0*02.00) =0.7500% 前営業日終盤 99*30.00(+0*02.25) =0.7629% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.25( 0 ) =0.2492% 前営業日終盤 99*24.25( 0 ) =0.2490% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債価格が続伸 した。米連邦債務の法定上限引き上げをめぐる与野党の攻防に焦点が集まる中、デフォル ト(債務不履行)懸念にもかかわらず国債への買いが優勢になった。 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れも債券相場を支援した。またバーナンキ議 長らFRB当局者の発言が、当面債券買い入れプログラムを継続する姿勢を示していると 受け止められたことも買い材料となった。 10年債US10YT=RRは3/32高の98─3/32、利回りは1.838%。一時2 週間ぶりの低水準となる1.81%をつけた。前日終盤は1.847%だった。 30年債US30YT=RRは5/32高の94─18/32。利回りは3.027%と前日 終盤の3.035%から低下した。 12月の米小売売上高が前月比0.5%増と予想を上回る伸びとなったことで、一時利 益確定の売りに押される場面も見られた。 米国がデフォルトすれば米国債の長期的な魅力が薄れるが、市場関係者はそれ以上に株 などの高リスク資産への投資意欲が低下し、世界経済に悪影響を及ぼすことを懸念してい る。 債務上限の引き上げで議会が合意できずデフォルトに陥るリスクが高まっているとの見 方から、一部の財務省短期証券(Tビル)は利回りが上昇している。 デフォルト回避のための措置が尽きるとみられる2月下旬から3月上旬に償還を迎える Tビルは利回りが0.10─0.11%と、1月償還のTビルの2倍となっている。 またクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、米国債の保証料率(期間 5年)が上昇。マークイットによると、0.43%ポイントと昨年10月上旬以来の高水 準となった。 ブラウン・アドバイザリーの債券ポートフォリオマネジャー、トーマス・グラフ氏は、 与野党の財政協議について「合意できなければ歳出の自動削減が行われる可能性があり、 現在市場で織り込まれている以上の大幅な緊縮となる。もし成長が鈍化すれば債券相場に はプラスだ」と述べた。 バーナンキ議長は14日の講演で、債券買い入れを縮小する考えを示さなかった。この 日はミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が、失業率が5.5%に低下するまで金利 を超低水準に据え置くよう主張したほか、ボストン地区連銀のローゼングレン総裁も労働 市場の改善が緩やかなペースにとどまれば、2014年初めまで債券買い入れを継続する 可能性があるとの見解を示した。 FRB傘下のNY連銀は国債買い切りオペで、2023年2月から2031年2月まで に償還を迎える9億2700万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は16/32高の145─31/32。 Tノート先物3月限3TYH3は7.50/32高の132─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (+0.25)