米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢの国債買い入れ継続との見方で

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2030GMT） 94*29.50（＋0*10.50) =3.0090% 前営業日終盤 94*19.00（＋0*06.00) =3.0264% １０年債US10YT=RR （2030GMT） 98*08.50（＋0*05.00）=1.8185% 前営業日終盤 98*03.50（＋0*03.50）=1.8360% ５年債US5YT=RR （2030GMT） 100*01.75（＋0*01.75) =0.7387% 前営業日終盤 100*00.00（＋0*02.00) =0.7500% ２年債US2YT=RR （2030GMT) 99*24.25（ 0 ) =0.2494% 前営業日終盤 99*24.25（ 0 ) =0.2492% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １６日 ロイター］ １６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今後も国債買い入れを継続させるとの見方が支えとなった。 Ｔボンド先物３月限3USH3は４／３２高の１４６─０３／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は１／３２高の１３２─０９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (-0.25)
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