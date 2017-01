UPDATE3: 米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢの国債買い入れ継続との見方で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*28.50(+0*09.50) =3.0107% 前営業日終盤 94*19.00(+0*06.00) =3.0264% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*08.50(+0*05.00)=1.8185% 前営業日終盤 98*03.50(+0*03.50)=1.8360% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.25(+0*02.25) =0.7355% 前営業日終盤 100*00.00(+0*02.00) =0.7500% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.25( 0 ) =0.2494% 前営業日終盤 99*24.25( 0 ) =0.2492% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会(FRB)が今後も国債買い入れを継続させるとの見方が支えとなった。 連邦債務の法定上限引き上げをめぐって与野党の攻防が続くなか、指標利回りは4日連 続で低下した。 FRBはこの日の国債買い切りオペで14億7400万ドルの国債を買い入れた。 グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の国債トレーディング部ディレクター、 ジェーソン・ローガン氏は「FRBの国債買い入れ継続が相場をかなり下支えている」と 述べた。 FRBがこの日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では、消費支出が加速し、 国内の経済活動がここ数週間、緩やかまたは控えめなペースで拡大したと指摘。12地区 全体で、慎重ながらも前向きな景気模様が示されたが、財政政策や欧州情勢の見通しを めぐる不透明感で、企業や消費者が懸念を強めているとした。 こうしたなか、経済指標では、12月の米消費者物価指数(CPI)総合指数が前月比 横ばいとなり、食品・エネルギーを除いたコア指数は同0.1%上昇した。インフレが抑 制されていることが確認されたことで、市場では、FRBが景気浮揚に向け超緩和的な金 融政策を今後も維持する余地があると受け止められた。 10年債US10YT=RRは6/32高の98─7/32、利回りは1.815%で前日の 1.836%から低下した。 30年債US30YT=RRは10/32高の94─29/32。利回りは3.009%に低 下した。 株価が下げ渋るにつれ債券も伸び悩む展開になったという。 連邦債務の法定上限が今後数週間で引き上げられなければ、米国債はデフォルト(債務 不履行)となり、信用格付けは引き下げられることになる。市場では、今のところ米国が デフォルトに陥る可能性は低いとみられているものの、クレジット・デフォルト・スワッ プ(CDS)市場では、米国債のデフォルト保証料が上昇するなど、不安が高まりつつあ る。 マークイットによると、5年物のCDSは一時44ベーシスポイント(bp)と、今回 と同様、債務上限引き上げをめぐり与野党が争った2011年8月以来の高水準をつけた。 その後は43bpと前日比変わらず。 Tボンド先物3月限3USH3は4/32高の146─03/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1/32高の132─09.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (-0.25)