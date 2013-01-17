米金融・債券市場＝国債価格下落、強い住宅着工統計で

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2030GMT） 93*29.50（‐0*31.00) =3.0622% 前営業日終盤 94*28.50（＋0*09.50) =3.0107% １０年債US10YT=RR （2030GMT） 97*25.50（‐0*15.00）=1.8715% 前営業日終盤 98*08.50（＋0*05.00）=1.8185% ５年債US5YT=RR （2030GMT） 99*26.25（‐0*08.00) =0.7871% 前営業日終盤 100*02.25（＋0*02.25) =0.7355% ２年債US2YT=RR （2030GMT) 99*23.50（‐0*00.75) =0.2616% 前営業日終盤 99*24.25（ 0 ) =0.2494% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １７日 ロイター］ １７日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 この日発表された住宅着工統計が強い内容だったことを受け、売りが優勢となった。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２９／３２安の１４５─０６／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は１３．５０／３２安の１３１─２８／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (unch)
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