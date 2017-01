UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債価格下落、強い住宅着工統計で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205MT) 93*23.50(‐1*05.00) =3.0722% 前営業日終盤 94*28.50(+0*09.50) =3.0107% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*22.00(‐0*18.50)=1.8839% 前営業日終盤 98*08.50(+0*05.00)=1.8185% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*25.25(‐0*09.00) =0.7935% 前営業日終盤 100*02.25(+0*02.25) =0.7355% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.25(‐0*01.00) =0.2656% 前営業日終盤 99*24.25( 0 ) =0.2494% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 この日発表された住宅着工統計が強い内容だったことを受け、売りが優勢となった。 ただ、日銀が21─22日の金融政策決定会合で、現在は1%の事実上の物価目標を2 %に引き上げるとともに、達成が見通せるまで無制限(オープンエンド)に国債買い入れ などの金融緩和を続けることを検討する、との関係者による発言が伝わると、売りの勢い は弱まったという。 指標利回りは5日ぶりに上昇した。 プルデンシャル・フィクスト・インカム(ニュージャージー州)の首席投資ストラテジ スト、ロバート・ティップ氏は「市場が一段と強い経済統計内容に反応せざるを得ない状 況になっている」と述べた。 2012年12月の住宅着工件数は前月比12.1%増の年率95万4000戸で、 2008年6月以来4年半ぶりの高水準となった。統計を受け、住宅市況が景気の大きな 追い風になるとの期待が強まった。 こうしたなか、週間の新規失業保険申請件数も、前週比3万7000件減少して 33万5000件と、2008年1月以来5年ぶりの水準に下がったものの、労働省は総 じて季節要因に伴うもので、労働市場が急激に改善したわけではないと説明した。 10年債US10YT=RRは15/32安の97─25/32、利回りは1.873%と前 日から5.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは1ポイント安の93─28/32。利回りは5.3bp上昇し た。 連邦債務の法定上限引き上げをめぐって与野党の攻防が続くなか、ライアン下院予算委 員長(共和党)はこの日、同党が短期に限定した債務上限引き上げを検討していると明ら かにした。 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、米国債のデフォルト保証料が 高止まりで推移。マークイットによると、5年物のCDSは44ベーシスポイント(bp) と、今回と同様、債務上限引き上げをめぐり与野党が争った2011年8月以来の水準近 くにとどまった。 Tボンド先物3月限3USH3は29/32安の145─06/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13.50/32安の131─28/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.50 (unch)