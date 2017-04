米金融・債券市場＝国債価格上昇、安値拾いの買いなどで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205MT) 94*19.00(+0*27.50) =3.0264% 前営業日終盤 93*23.50(‐1*05.00) =3.0722% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*02.50(+0*12.50)=1.8399% 前営業日終盤 97*22.00(‐0*18.50)=1.8839% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.25(+0*05.00) =0.7613% 前営業日終盤 99*25.25(‐0*09.00) =0.7935% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.00(+0*00.75) =0.2543% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*01.00) =0.2656% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 これまで売りが続いていたことから安値拾いの買いが入ったほか、週内の社債発行を消化 したことに伴うヘッジ外しの買いもみられた。 中国の国内総生産(GDP)が予想を上回る内容となったことを受け、国債相場は一時 的に前日の海外市場での売りを引き継ぐ展開となったものの、1月のミシガン大消費者信 頼感指数(速報値)が約1年ぶりの水準に低下したことで、これまで住宅関連中心に膨ら んでいた景気期待が後退、安全資産の買いが多少戻った。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「利 回りは前日の海外市場で取引レンジの上限に達したものの、さらに上昇するには至らなか った」と述べた。 10年債US10YT=RRは11/32高の98─01/32、利回りは1.845%と前 日から4ベーシスポイント(bp)低下した。一時1.896%まで上昇する場面もみら れた。週間では2bp低下したものの、年初時点の水準からは依然9bp高い。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、各企業が今週、高格付け社債市場で調達し た金額は350億ドルに達し、全般的に活発な取引が目立った。 週明け21日はキング牧師生誕記念日のため、休場となる。 Tボンド先物3月限3USH3は21/32高の145─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は8.50/32高の132─04.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (unch)