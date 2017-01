米金融・債券市場＝国債価格上昇、弱い住宅統計や債務上限引き上げめぐる懸念で　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2121MT) 94*20.00(+0*01.00) =3.0248% 前営業日終盤 94*19.00(+0*27.50) =3.0264% 10年債US10YT=RR (2121GMT) 98*02.50( 0*00.00)=1.8399% 前営業日終盤 98*02.50(+0*12.50)=1.8399% 5年債US5YT=RR (2121GMT) 99*31.25(+0*01.00) =0.7548% 前営業日終盤 99*30.25(+0*05.00) =0.7613% 2年債US2YT=RR (2121GMT) 99*24.50(+0*00.50) =0.2464% 前営業日終盤 99*24.00(+0*00.75) =0.2543% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 一時下落したものの、米中古住宅販売が予想外に減少し経済回復への懸念が強まったほか、 債務上限引き上げ交渉の行方をめぐる不透明感から上げに転じた。 指標10年債US10YT=RRは直近で2/32高。利回りは1.84%。 30年債US30YT=RRは5/32高。利回りが3.02%。 相場は、米下院共和党指導部が21日、連邦債務の法定上限を暫定的に引き上げる法案 を23日に採決する方針を固めたことを受けて下落していたが、中古住宅販売統計に支援 され、下げ幅を縮小した。 22日発表された12月の中古住宅販売戸数は、年率換算で前月比1.0%減の494 万戸と、予想に反して減少した。 Tボンド先物3月限3USH3は6/32高の146─01/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4/32高の132─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (+0.25)