UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅高、暫定的債務上限引き上げ法案可決や景気懸念で　　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*22.00(+0*03.00) =3.0215% 前営業日終盤 94*19.00( 0*00.00) =3.0265% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*06.00(+0*04.50)=1.8276% 前営業日終盤 98*01.50(‐0*01.00)=1.8435% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*00.25(+0*01.25) =0.7484% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.75) =0.7564% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.00(+0*00.50) =0.2384% 前営業日終盤 99*24.50(+0*00.50) =0.2464% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場は小幅高。米下院で 暫定的な債務上限引き上げ法案が可決されたことや、一部投資家の間で成長への懸念が強 まったことに支援された。 指標10年債US10YT=RRは直近で5/32高、利回りは1.83%。前日終盤の 1.84%から低下した。 30年債UD30YT=RRは4/32高。利回りは3.02%で前日からほぼ横ばいとなっ た。一時3%水準にある抵抗線を試した。 世界経済成長をめぐる懸念も国債への買いを誘った。 国際通貨基金(IMF)は23日発表した世界経済見通しの改定で、2013年の成長 率見通しを下方修正した。予想外に長引くユーロ圏のリセッション(景気後退)や日本経 済の低迷が今年の世界経済を圧迫するとの見方を示した。 連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036年2月から2042年5月までに償還を 迎える国債を14億7400万ドル買い入れた。 バークレイズのアナリスト、Amrut Nashikkar氏は、政治的機能不全に陥ることが最大 の懸念だったと指摘。債務上限の到達を数カ月先送りすれば、差し当たり問題に対応した ことになるだけでなく、同様の事態になれば再び同じ対応を繰り返すというシグナルを送 ることになるとし「ワシントンから交渉の雲行きが非常にあやしくなっていることが伝え られなければ、債務上限引き上げが問題になる可能性は低い」と話した。 FRB当局者の間で資産買い入れプログラムの終了時期をめぐり意見が分かれているこ ともあり、市場ではFRBがプログラムを年末前に終了する可能性があるとの見方が出て いる。 FRBは来週、連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、30日に声明が発表される。 また、31日の週間失業保険申請件数、2月1日の1月の米雇用統計発表も注目されてい る。 これらイベントが何らかのサプライズをもたらせば、国債相場は現在のレンジを抜ける 可能性がある。10年債利回りは今月、1.80―1.91%で推移している。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、グレッグ・ファラネーヨ氏は「どちらの方 向にレンジを抜けるにしても新たな材料が必要だろう。イベントをきっかけに(相場は) 振れる可能性があるが、FRBを見る限り買い入れは毎日行われている」と話した。 Tボンド先物3月限3USH3は2/32安の145─31/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1/32高の132─09.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (+0.25)