UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米新規失業保険申請件数の減少が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*07.50(‐0*14.50) =3.0456% 前営業日終盤 94*22.00(+0*03.00) =3.0215% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*31.00(‐0*07.00)=1.8524% 前営業日終盤 98*06.00(+0*04.50)=1.8276% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.50(‐0*02.75) =0.7662% 前営業日終盤 100*00.25(+0*01.25) =0.7484% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.75(‐0*00.25) =0.2427% 前営業日終盤 99*25.00(+0*00.50) =0.2384% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場は国債価格が下落。 新規失業保険申請件数が5年ぶり低水準となったことで労働市場の回復に対する期待が強 まり、相場を圧迫した。 暫定的な債務上限引き上げ法案が前日下院で可決され、株価がおおむね上昇したことも 米国債への逃避買いが後退する要因となった。 24日発表された1月19日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済)は、予想に 反して前週から減少し2008年1月以来5年ぶりの低水準となった。 指標10年債US10YT=RRは05/32安、利回りが1.845%。前日終盤から 1.7ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは13/32安、利回りが3.043%。前日終盤から2.1b p上昇した。 1月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が約2年ぶり高水準となったこと も、「財政の崖」をめぐる懸念で減速していた米経済が難局を乗り切ったとの見方を裏付 けたとアナリストは指摘した。 この日行われた150億ドルの新発10年物インフレ指数連動債(TIPS) US10YTWI=TWEB入札で強い引き合いが見られたことを受け、相場は安値から戻した。入 札では応札倍率が2.71倍と、2012年5月以来の高水準となった。 新規失業保険申請件数に先立って発表された1月のフランスのPMI総合指数速報値が 2009年3月以来の低水準となり、独連邦債が上昇した。これに追随し米国債も一時値 を上げた。 連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れが下値を支えた。FRBはこの日、2020 年2月15日から2022年11月15日までに償還を迎える国債を33億5700万ド ル買い入れた。 指標債利回りは過去約2週間、13bpのレンジで推移している。 来週は財務省が総額990億ドルの2年・5年・7年債入札を予定しているほか、30 日に連邦公開市場委員会(FOMC)声明の発表を控えていることから、来週にかけて利 回りはレンジ内にとどまるとアナリストはみている。 Tボンド先物3月限3USH3は4/32安の145─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は2/32安の132─07.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (+0.50)