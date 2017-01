米金融・債券市場＝国債価格が急落、欧州情勢改善の兆しで利回り3週間ぶり高水準　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 92*20.00(‐1*19.50) =3.1324% 前営業日終盤 94*07.50(‐0*14.50) =3.0456% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*04.00(‐0*27.00)=1.9487% 前営業日終盤 97*31.00(‐0*07.00)=1.8524% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*16.75(‐0*12.75) =0.8490% 前営業日終盤 99*29.50(‐0*02.75) =0.7662% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75(‐0*02.00) =0.2759% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*00.25) =0.2427% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場は、国債価格が急落 し利回りが3週間ぶり高水準となった。欧州中央銀行(ECB)による流動性供給オペの 返済予定額が予想を上回り、欧州が危機から立ち直りつつあることが示唆されたことを受 け、米国債への逃避買いが後退した。 ECBは、期間3年の流動性供給オペ(LTRO)の30日の返済分について、278 行が約1372億ユーロを返済すると発表。ロイター調査によるアナリスト予想の 1000億ユーロ程度を上回った。このニュースを受けて、独連邦債の利回りが上昇。米 国債利回りもこの動きに追随した。 1月のIFO独業況指数が3カ月連続で上昇し2012年6月以来の高水準となったこ とも米国債の需要が低下する要因となった。 指標10年債US10YT=RRは26/32安。利回りは1.95%と、1月4日以来の高 水準となった。前日1.80%の抵抗線が試されたものの抜けるに至らず、このことも地 合い悪化の一因となった。 30年債US30YT=RRは1―20/32安。利回りは3.14%で1月4日以来の高水 準となった。 BNPパリバの米国債トレーディング部門マネジングディレクター、リック・クリング マン氏は「欧州市場の利回り上昇や抵抗線を抜けるに至らなかったことで、一部に利益を 確定する動きがみられる。市場関係者はロングポジションを減らしている」と話した。 連邦準備理事会(FRB)はこの日実施した国債買い切りオペで、2018年10月3 1日から2019年12月31日までに償還を迎える国債37億0800万ドルを買い入 れた。 来週の入札も相場を押し下げた。財務省は28日に350億ドルの2年債、29日に 350億ドルの5年債、30日に290億ドルの7年債の入札を実施する。 30日には連邦公開市場委員会(FOMC)声明が発表される予定で、市場関係者は、 資産買い入れプログラムの年内終了を示唆する手がかりが示されないかに注目している。 2月1日に発表される1月の米雇用統計にも注目が集まっている。ロイター調査による と、1月の非農業部門雇用者数は15万5000人増と予想されている。 Tボンド先物3月限3USH3は1―25/32安の144─02/32。 Tノート先物3月限3TYH3は26.50/32安の131─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -17.75 (+1.25)