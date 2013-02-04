〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.070％、6カ月物は0.110％＝財務省

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［ワシントン ４日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.045％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.982306 最高利回り落札比率 73.25％ カバー（応札倍率） 4.72倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,267,400 応札総額 151,186,267,400 競争入札 31,394,304,000 非競争入札 505,963,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月07日 償還日 2013年5月09日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.105％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.944389 最高利回り落札比率 53.35％ カバー（応札倍率） 4.92倍 （単位：ドル） 落札総額 28,001,068,100 応札総額 137,656,150,600 競争入札 27,009,501,500 非競争入札 491,566,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月07日 償還日 2013年8月08日
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