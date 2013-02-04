米金融・債券市場＝上昇、米株安や欧州政局不安で

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2132GMT） 92*01.00（＋1*04.50) =3.1651% 前営業日終盤 90*28.50（‐1*02.50) =3.2283% １０年債US10YT=RR （2132GMT） 97*01.00（＋0*18.00）=1.9601% 前営業日終盤 96*15.00（‐0*11.00）=2.0248% ５年債US5YT=RR （2132GMT） 100*05.75（＋0*07.75) =0.8381% 前営業日終盤 99*30.00（‐0*01.25) =0.8878% ２年債US2YT=RR （2132GMT) 99*31.75 （＋0*00.75) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.00 （ 0*00.00) =0.2657% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ４日 ロイター］ ４日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。こ のところの利回り上昇を受けて投資妙味が高まったほか、米株安や欧州の政局不安を背景 に質への逃避の動きが広がった。 指標１０年債US10YT=RRは１６／３２高。利回りは１．９６％と、前週末１日終盤の ２．０２％から低下した。 ３０年債US30YT=RRは２９／３２高。利回りは１日終盤の３．２２％から３．１６％ に低下した。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２０／３２高の１４３─１５／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は１２／３２高の１３１─１６／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (unch)
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