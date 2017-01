米金融・債券市場＝上昇、米株安や欧州政局不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2132GMT) 92*01.00(+1*04.50) =3.1651% 前営業日終盤 90*28.50(‐1*02.50) =3.2283% 10年債US10YT=RR (2132GMT) 97*01.00(+0*18.00)=1.9601% 前営業日終盤 96*15.00(‐0*11.00)=2.0248% 5年債US5YT=RR (2132GMT) 100*05.75(+0*07.75) =0.8381% 前営業日終盤 99*30.00(‐0*01.25) =0.8878% 2年債US2YT=RR (2132GMT) 99*31.75 (+0*00.75) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.00 ( 0*00.00) =0.2657% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。こ のところの利回り上昇を受けて投資妙味が高まったほか、米株安や欧州の政局不安を背景 に質への逃避の動きが広がった。 指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは1.96%と、前週末1日終盤の 2.02%から低下した。 30年債US30YT=RRは29/32高。利回りは1日終盤の3.22%から3.16% に低下した。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は12/32高の131─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (unch)