UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、米株安や欧州政局不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 92*03.00(+1*06.50) =3.1617% 前営業日終盤 90*28.50(‐1*02.50) =3.2283% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*02.00(+0*19.00)=1.9566% 前営業日終盤 96*15.00(‐0*11.00)=2.0248% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*06.00(+0*08.00) =0.8365% 前営業日終盤 99*30.00(‐0*01.25) =0.8878% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75 (+0*00.75) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.00 ( 0*00.00) =0.2657% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。こ のところの利回り上昇を受けて投資妙味が高まったほか、米株安や欧州の政局不安を背景 に質への逃避の動きが広がった。 米景気見通しの改善や欧州債務危機をめぐる懸念の後退を背景に、米国債価格は過去2 週間にわたり週間で下落していたが、この日は欧州の政局をめぐる不安などから株式が売 られる展開となった。 スペインでは、ラホイ首相率いる与党国民党が不正献金を受け取り、その資金が首相や 党幹部に流れていたとの疑いが浮上、野党から首相の辞任を求める声が上がっている。ラ ホイ首相は疑惑を否定しているものの、スペイン10年債利回りはこの日、6週間ぶりの 水準に上昇した。 一方、今月総選挙を控えるイタリアではベルルスコーニ前首相への支持が高まっており、 投資家の不安を呼んでいる。 プルデンシャル・フィナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は 「昨夏ほどではないものの、ユーロ圏から悪材料が出てくる恐れがあるとの懸念が再燃し たことが、きょうの米国債価格上昇の主な理由だ」と指摘した。 その上で「12月の米製造業新規受注が予想を下回ったことをきっかけに、一時2%を 上回っていた10年債利回りが再び2%を割り込む水準に押し戻された」と述べた。 米商務省が発表した12月の製造業新規受注は1.8%増と、市場予想の2.2%増を 下回ったほか、民間設備投資の先行指標とされる航空機を除く非国防資本財受注が前月比 0.3%減と、前回発表の0.2%増から下方修正された。 指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは1.96%と前週末1日終盤の 2.02%から低下し、再び2%を割り込んだ。ロイターのデータによると、海外市場で は一時、昨年4月以来9カ月ぶりの高水準となる2.059%をつけていた。 D.A.デービッドソンの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「2%と いう(10年債利回りの)水準は大半の投資家にとって買いの好機だ」と語った。 30年債US30YT=RRは29/32高。利回りは1日終盤の3.22%から3.16% に低下した。 イーグル・アセット・マネジメントの債券部門マネジングディレクター、ジェームズ・ キャンプ氏は、米政府が財政の引き締めを一部回避したことを受けて過去6週間で質への 逃避の動きが和らいだが、10年債利回りが再び低下したことは逃避買いの巻き戻しがや や行き過ぎだったことを示していると指摘。米連邦準備理事会(FRB)は引き続き債券 を買い入れる公算で、経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)も変わっていないことか ら、債券から株に資金がシフトするとみるのは時期尚早だと述べた。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は12/32高の131─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (unch)