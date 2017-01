米金融・債券市場＝下落、米株高や堅調な欧州経済指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2127GMT) 91*01.00(‐1*02.00) =3.2205% 前営業日終盤 92*03.00(+1*06.50) =3.1617% 10年債US10YT=RR (2127GMT) 96*17.50(‐0*16.50)=2.0160% 前営業日終盤 97*02.00(+0*19.00)=1.9566% 5年債US5YT=RR (2127GMT) 100*00.00(‐0*06.00) =0.8750% 前営業日終盤 100*06.00(+0*08.00) =0.8365% 2年債US2YT=RR (2127GMT) 99*31.00 (‐0*00.75) =0.2658% 前営業日終盤 99*31.75 (+0*00.75) =0.2539% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が下落。米 株価が反発したことや欧州の経済指標が改善したことで質への逃避の動きが後退し、指標 10年債利回りは再び2%を超えた。 政局不安から前日に大きく上昇していたイタリアとスペインの国債利回りが低下したこ とも、米国債の売りを誘った。 10年債は17/32安。利回りは2.018%と、前日終盤から6.1ベーシスポイ ント(bp)上昇した。 30年債は31/32安、利回りは4.6bp上昇の3.208%。 Tボンド先物3月限3USH3は23/32安の142─24/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9/32安の131─7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (unch)