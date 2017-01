UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米株高や堅調な欧州指標でリスク選好拡大

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*05.50(‐0*29.50) =3.2127% 前営業日終盤 92*03.00(+1*06.50) =3.1617% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*20.50(‐0*13.50)=2.0052% 前営業日終盤 97*02.00(+0*19.00)=1.9566% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.25(‐0*04.75) =0.8670% 前営業日終盤 100*06.00(+0*08.00) =0.8365% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.25 (‐0*00.50) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.75 (+0*00.75) =0.2539% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が下落。米 株価が反発したことやユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)が域内経済の改善を示唆す る内容となったことで質への逃避の動きが後退し、指標10年債利回りは再び2%を超え た。 政局不安から前日に大きく上昇していたイタリアとスペインの国債利回りが低下したこ とも、投資家のリスク選好を強めた。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ファンドの運用担当者ウィルマー・スティス 氏は、前日は欧州をめぐる懸念が再燃し、質への逃避の動きから米国債価格が大幅に上昇 したが、この日は落ち着きを取り戻したとの見方を示した。 米経済指標も米国債への一段の圧迫材料となり、10年債利回りを再び2%超に押し上 げた。 米供給管理協会(ISM)が発表した1月の非製造業部門指数は、総合指数(NMI) が55.2と前月の55.7から若干低下したものの、景気を見極めるうえでの分岐点と なる50は上回った。 ウィルミントンのスティス氏は「景気は改善している」とし、「ISM統計は前月から やや低下したが、雇用指数が7年ぶり高水準となったことで10年債利回りは再び2%を 超えた」との見方を示した。 この日は米株価が上昇したこともあり、安全資産としての米国債の投資妙味が一段と薄 れた。 欧州ではマークイットが発表した1月のユーロ圏PMI総合指数(改定値)が2012 年3月以来の高水準となり、一部アナリストからはユーロ圏経済が難局を脱した可能性が あるとの見方も出た。 10年債は13/32安。利回りは2.01%と、前日終盤の1.96%から上昇した。 30年債は28/32安、利回りは前日の3.16%から3.21%に上昇した。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036年2月から2042年11月までに償 還を迎える国債15億3400万ドルを買い入れた。 米財務省が実施した4週間物財務省短期証券(Tビル)入札は、最高落札利回りが0. 065%、落札総額は450億ドルと4週間物としては過去最高となった。前週の入札で は最高落札利回りは0.035%、落札総額は300億ドルだった。 Tボンド先物3月限3USH3は23/32安の142─24/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9/32安の131─7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (unch)