米金融・債券市場＝上昇、ユーロ圏の政治的緊張などで逃避買い

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2131GMT） 91*30.00（＋0*24.50) =3.1703% 前営業日終盤 91*05.50（‐0*29.50) =3.2127% １０年債US10YT=RR （2131GMT） 97*00.50（＋0*12.00）=1.9621% 前営業日終盤 96*20.50（‐0*13.50）=2.0052% ５年債US5YT=RR （2131GMT） 100*06.00（＋0*04.75) =0.8365% 前営業日終盤 100*01.25（‐0*04.75) =0.8670% ２年債US2YT=RR （2131GMT) 99*31.75（＋0*00.50) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.25（‐0*00.50) =0.2618% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ６日 ロイター］ ６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。軟 調な欧米株式市場やユーロ圏の政治的緊張を背景に、安全資産への需要が再び強まった。 終盤の取引で指標１０年債は８／３２高。利回りは１．９７％と前日終盤の２％から低 下した。 ３０年債は約１９／３２高、利回りは前日終盤の３．２１％から３．１７％に低下した。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２５／３２高の１４３─１７／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は１２．５／３２高の１３１─１９．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (-0.25)