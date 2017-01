UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ユーロ圏の政治的緊張などで逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*29.00(+0*23.50) =3.1720% 前営業日終盤 91*05.50(‐0*29.50) =3.2127% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*00.00(+0*11.50)=1.9639% 前営業日終盤 96*20.50(‐0*13.50)=2.0052% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*06.00(+0*04.75) =0.8365% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*04.75) =0.8670% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(+0*00.75) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.50) =0.2618% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。軟 調な欧米株式市場やユーロ圏の政治的緊張を背景に、安全資産への需要が再び強まった。 フランスとドイツはこの日、ユーロ相場をめぐる見解の相違をうかがわせた。フランス がユーロ相場について来週のユーロ圏財務相会合などで取り上げる意向を示したのに対し、 ドイツは現在のユーロ相場について、過大評価された水準にはないとの認識を示した。 一方、イタリア総選挙の行方をめぐる不透明感やスペインのラホイ首相に対する不正資 金疑惑も不安視されている。 スタンダート・ライフ・インベストメンツのグローバル戦略部門責任者アンドリュー・ ミリガン氏は「米国債や他のソブリン債の保有を通じた利益を見込むのは非常に難しい」 としながら、国外の問題が米国債の投資妙味を相対的に高めていると指摘。 その上で「2月はイタリア総選挙の行方やスペインの不正資金疑惑が同国の支援要請に どう影響してくるかをめぐる不透明感が米国債への買いを支える可能性がある」との見方 を示した。 また、目先の手掛かりとして市場はスペインのニュースや世論調査に注目するだろうと 語った。 今週の米国債相場は、欧州のこうした材料に反応しやすい株価動向の影響も受けている。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コチャ ン氏は「債券は株式市場の動向に反応している」と述べた。 同氏は、米国債利回りは今後上昇する可能性があるが、それほど大幅な上昇にはならな いと指摘。取引レンジは12月下旬の水準を若干上回っている程度で、10年債の利回り は2.05%か2.10%近辺で頭打ちになる可能性があると述べた。 この日は米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れも米国債価格を押し上げた。 FRB傘下のニューヨーク連銀は、2018年11月から2020年1月までに償還を迎 える国債36億4600万ドルを買い入れた。 終盤の取引で指標10年債は8/32高。利回りは1.97%と前日終盤の2%から低 下した。 30年債は約19/32高、利回りは前日終盤の3.21%から3.17%に低下した。 米財務省は6日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で 総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表した。12日に320億ド ルの3年債、13日に240億ドルの10年債、14日に160億ドルの30年債の入札 を行う。 財務省また、変動利付き債(FRN)の発行について数カ月以内に最終的な決定を公表 する方針を明らかにし、向こう1年以内にも発行するとの見通しを示した。 グッゲンハイム・パートナーズの債券取引責任者ジェイソン・ローガン氏はこれについ て、財務省が様々な債券発行手段を検討していることを示していると指摘した。 Tボンド先物3月限3USH3は25/32高の143─17/32。 Tノート先物3月限3TYH3は12.5/32高の131─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (-0.25)