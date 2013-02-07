第4四半期の米非農業部門労働生産性速報値は‐2.0％＝労働省

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［７日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q4-P Q3 Q3-PR Q4-P Q3 Q3-PR Q4-P Q3 Q3-PR 非農業部門 -2.0 3.2 2.9 4.5 -2.3 -1.9 2.4 0.8 0.9 製造業 0.5 -0.9 -0.7 0.4 3.2 3.2 1.0 2.3 2.4 耐久財 1.6 -1.5 -1.6 -0.7 3.8 3.7 0.9 2.2 2.0 非耐久財 -0.5 -0.5 0.2 1.7 3.0 3.0 1.2 2.5 3.3 全産業 -1.9 2.9 2.5 4.6 -1.9 -1.5 2.7 0.9 1.0 非金融業 N/A -4.7 -4.0-P N/A 6.5 5.9-P N/A 1.5 1.7-P （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q4'12/11 生産性 0.6 生産 2.4 時間 1.8 時給 2.6 実質時給 0.7 単位労働コスト 1.9 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 -1.3 pct 単位労働コスト +3.0 pct
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