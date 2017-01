米金融・債券市場＝総じて小幅上昇、ユーロ圏経済めぐるＥＣＢ総裁発言で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2106GMT) 91*25.00(‐0*04.00) =3.1789% 前営業日終盤 91*29.00(+0*23.50) =3.1720% 10年債US10YT=RR (2106GMT) 97*00.50(+0*00.50)=1.9622% 前営業日終盤 97*00.00(+0*11.50)=1.9639% 5年債US5YT=RR (2106GMT) 100*06.75(+0*00.75) =0.8317% 前営業日終盤 100*06.00(+0*04.75) =0.8365% 2年債US2YT=RR (2106GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.75) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が総じて小 幅上昇。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁がユーロ圏経済へのリスクに言及したこと を受け、安全資産に買いが入った。 ドラギ総裁はこの日開いた理事会後の会見で、ユーロ圏の経済成長見通しを取り巻くリ スクは引き続き下向きとの認識を示し、景気の弱さは今後数カ月間続く見通しだと述べた。 これを受けて株式相場とユーロが下落、債券相場は上昇した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.953%。 Tボンド先物3月限3USH3は8/32高の143─25/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4.5/32高の131─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.50 (-0.50)