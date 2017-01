UPDATE2: 米金融・債券市場＝総じて小幅上昇、ユーロ圏経済めぐるＥＣＢ総裁発言で

*レート表を更新しました (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*27.50(‐0*01.50) =3.1746% 前営業日終盤 91*29.00(+0*23.50) =3.1720% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*01.50(+0*01.50)=1.9586% 前営業日終盤 97*00.00(+0*11.50)=1.9639% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*07.00(+0*01.00) =0.8300% 前営業日終盤 100*06.00(+0*04.75) =0.8365% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.75) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が総じて小 幅上昇。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁がユーロ圏経済へのリスクに言及したこと を受け、安全資産に買いが入った。 ドラギ総裁はこの日開いた理事会後の会見で、ユーロ圏の経済成長見通しを取り巻くリ スクは引き続き下向きとの認識を示し、景気の弱さは今後数カ月間続く見通しだと述べ た。これを受けて株式相場とユーロが下落、債券相場は上昇した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.953%。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「年初来リスク オンの流れになっていたが、やや巻き戻しが見られる」と述べた。 また、イーグル・アセット・マネジメントのマネジングディレクター、ジェームズ・キ ャンプ氏は「欧州が(米国債)利回りの上昇を抑えている」との見方を示した。 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は前週比5000件減の36万6000 件となり、労働市場の緩やかな回復継続を示唆した。ただアナリストによると、この日は 海外のニュースが材料視され、市場は米指標に対し反応薄だった。 リスク選好の後退にもかかわらず、スペインの国債入札には堅調な需要が集まった。目 標を上回る46億ユーロを調達し、ユーロ圏周辺国の国債になお強い需要があることを示 した。 Tボンド先物3月限3USH3は8/32高の143─25/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4.5/32高の131─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.50 (-0.50)