米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米株高や来週の入札控えた警戒感で一時売られる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 92*02.50(+0*07.00) =3.1627% 前営業日終盤 91*27.50(‐0*01.50) =3.1746% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*04.00(+0*02.50)=1.9499% 前営業日終盤 97*01.50(+0*01.50)=1.9586% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*07.50(+0*00.50) =0.8267% 前営業日終盤 100*07.00(+0*01.00) =0.8300% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ横ば いとなった。米株価の反発や来週の国債入札を意識して一時売られる場面もあったが、午 後には北東部の暴風雪到来に備えて帰宅したトレーダーを中心にポジションを手仕舞う動 きが優勢となった。 この日は12月の米貿易赤字が予想以上に減少し、約3年ぶりの低水準となったことな どを材料に株価が上昇し、安全資産としての債券への買い意欲はほぼ終日抑えられる展開 となった。 総額720億ドルの四半期定例入札を控えた売りも債券相場をやや圧迫したが、北東部 のトレーダーが記録的な暴風雪の到来に備えて帰宅し始めたことから、売り圧力は午後中 盤には和らいだ。 米財務省は12日に320億ドルの3年債、13日に240億ドルの10年債、14日 に160億ドルの30年債の入札を行う。 指標10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは横ばいの1.96%。 市場関係者の間では、1.90─2.04%が10年債利回りの取引レンジとみられて いる。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者メアリー・ベス・フィッシャー氏は、こ のレンジでの取引が向こう数週間続くとの見方を示し、利回りが2.04%を上回るため には経済指標の大幅な改善が必要になると指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、2029年から 2042年までに償還を迎えるインフレ指数連動債(TIPS)13億6900万ドルを 買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は3/32安の143─22/32。 Tノート先物3月限3TYH3は0.5/32安の131─23.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.00) U.S. 30-year dollar swap spread -17.75 (-0.25)