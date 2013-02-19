〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.115％、6カ月物は0.130％＝財務省

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［ワシントン １９日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.115％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.090％ 利付き債券相当利回り 0.117％ 落札価格 99.970931 最高利回り落札比率 29.53％ カバー（応札倍率） 4.62倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,451,100 応札総額 161,731,421,100 競争入札 34,384,154,900 非競争入札 516,296,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月21日 償還日 2013年5月23日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.130％ 平均落札金利 0.120％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.132％ 落札価格 99.934278 最高利回り落札比率 30.56％ カバー（応札倍率） 5.12倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,692,100 応札総額 153,701,564,100 競争入札 29,058,228,000 非競争入札 462,464,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月21日 償還日 2013年8月22日
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