米金融・債券市場＝下落、株高で投資妙味薄れる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2126GMT) 98*13.00(‐0*17.00) =3.2081% 前営業日終盤 98*30.00( N/A ) =3.1802% 10年債US10YT=RR (2126GMT) 99*24.50(‐0*06.00)=2.0260% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*02.00)=2.0052% 5年債US5YT=RR (2126GMT) 99*30.50(‐0*03.25) =0.8847% 前営業日終盤 100*01.75(‐0*01.75) =0.8637% 2年債US2YT=RR (2126GMT) 99*30.50(‐0*00.25) =0.2742% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.25) =0.2701% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。米株高を受けて利回りの低い国債の投資妙味が薄れた。ただ、歳出の強制削減をめ ぐる懸念やイタリア総選挙を控えた警戒感から下値は限定的となった。 指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは2.03%と、前営業日15日から 2.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは20/32安。利回りは前週末から3.3bp上昇して 3.213%となった。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32安の143─2/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6/32安の131─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.50)