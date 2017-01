UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、株高で投資妙味薄れる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*12.50(‐0*17.50) =3.2090% 前営業日終盤 98*30.00( N/A ) =3.1802% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*24.00(‐0*06.50)=2.0278% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*02.00)=2.0052% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.25(‐0*03.50) =0.8863% 前営業日終盤 100*01.75(‐0*01.75) =0.8637% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.50(‐0*00.25) =0.2742% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.25) =0.2701% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。米株高を受けて利回りの低い国債の投資妙味が薄れた。ただ、歳出の強制削減をめ ぐる懸念やイタリア総選挙を控えた警戒感から下値は限定的となった。 全米住宅建設業者協会(NAHB)などが発表した2月の住宅建設業者指数は前月から 小幅低下し、市場予想を下回ったが、株高の影響を相殺するにはいたらなかった。 ISIグループの債券ストラテジスト、スタン・シプリー氏は「株は悪材料に屈してい ないようだ。投資家の間では利回り2%の債券から株に資金を移す必要があるとの声が聞 かれる」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは2.03%と、前営業日15日から 2.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは20/32安。利回りは前週末から3.3bp上昇して 3.213%となった。 海外市場の取引では、2月の独ZEW景気期待指数が2010年4月以来の高水準とな ったことを受けて値を下げた。しかしその後、3月1日に発動される可能性のある強制的 な歳出削減によって景気回復が妨げられるとの懸念からすぐに買い戻された。24─25 日のイタリア総選挙で誕生する新政権の基盤がぜい弱になり、改革推進が困難になるとの 懸念も米国債を下支えした。 20日公表の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録や20─21日発表の米経済指標 を控えた警戒感も漂っている。 こうした中、米国債は連邦準備理事会(FRB)の買い入れによって引き続き利回りの 上昇が抑えられる見通しだ。 FRBはこの日、2036年2月から2043年2月までに償還を迎える国債14億 4500万ドルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32安の143─2/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6/32安の131─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.50)