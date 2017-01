米金融・債券市場＝上昇、ＦＯＭＣ議事録発表直後の下げから戻す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2115GMT) 98*18.50(+0*06.00) =3.1991% 前営業日終盤 98*12.50(‐0*17.50) =3.2090% 10年債US10YT=RR (2115GMT) 99*29.00(+0*05.00)=2.0104% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*06.50)=2.0278% 5年債US5YT=RR (2115GMT) 100*02.00(+0*03.75) =0.8620% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*03.50) =0.8863% 2年債US2YT=RR (2115GMT) 99*31.25(+0*00.75) =0.2621% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*00.25) =0.2742% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 した。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、連邦準備理事会(FRB)当局者が 資産買い入れの縮小や停止について協議したことが明らかとなり、債券相場は一時下落す る場面もあったものの、株価下落が債券への逃避買いを誘い、相場は間もなく押し戻され た。 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの金利戦略 グローバル主任のデイビッド・キーブル氏は「FOMC議事録は全般的に市場予想よりも タカ派的なトーンを帯びており、FRBが量的緩和(QE)へのコミットメントを緩めた ことが示された」と述べた。 Tボンド先物3月限3USH3は1/32高の143─3/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4/32高の131─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 (+0.50)