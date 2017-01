米金融・債券市場＝続伸、さえない欧米指標受け逃避買い膨らむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2115GMT) 99*07.00(+0*21.50) =3.1655% 前営業日終盤 98*17.50(+0*05.00) =3.2007% 10年債US10YT=RR (2115GMT) 100*06.50(+0*09.50)=1.9775% 前営業日終盤 99*29.00(+0*05.00)=2.0104% 5年債US5YT=RR (2115GMT) 100*05.75(+0*03.50) =0.8378% 前営業日終盤 100*02.25(+0*04.00) =0.8604% 2年債US2YT=RR (2115GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.75) =0.2621% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。 さえない内容となった欧米の指標を受け、安全資産とされる債券への逃避買いが膨らんだ。 また、20日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の内容が消化され、 連邦準備理事会(FRB)が年末まで資産買い入れを継続する公算が大きいとの見方が広 がる中、指標10年債利回りは一時、1日としては約2週間ぶりの大幅な下げを記録した。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は「一部の指標は精彩を欠き、経済活動に弾みがついていないことを示す内容となっ た」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは8/32高、利回りは前日比2.7ベーシスポイント(b p)低下の1.983%。ただ、ここ3週間ほどのレンジである1.93─2.06%の 範囲内にとどまっている。 Tボンド先物3月限3USH3は24/32高の143─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は10.50/32高の131─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (-0.75)