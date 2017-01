UPDATE1: 米金融・債券市場＝続伸、さえない欧米指標受け逃避買い膨らむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*07.50(+0*22.00) =3.1647% 前営業日終盤 98*17.50(+0*05.00) =3.2007% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*07.50(+0*10.50)=1.9740% 前営業日終盤 99*29.00(+0*05.00)=2.0104% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*05.75(+0*03.50) =0.8378% 前営業日終盤 100*02.25(+0*04.00) =0.8604% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.75) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。 さえない内容となった欧米の指標を受け、安全資産とされる債券への逃避買いが膨らんだ。 また、20日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の内容が消化され、 連邦準備理事会(FRB)が年末まで資産買い入れを継続する公算が大きいとの見方が広 がる中、指標10年債利回りは一時、1日としては約2週間ぶりの大幅な下げを記録した。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は「一部の指標は精彩を欠き、経済活動に弾みがついていないことを示す内容となっ た」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは8/32高、利回りは前日比2.7ベーシスポイント (bp)低下の1.983%。ただ、ここ3週間ほどのレンジである1.93─2.06 %の範囲内にとどまっている。 2月のユーロ圏総合購買担当者景気指数(PMI)速報値が予想外に低下したことを受 け、債券相場では買いが先行した。市場では、今回のPMI統計で欧州の景気回復の兆し が裏付けられるとの見方が多かったこともあり、冷や水を浴びせる格好となった。 その後、米新規失業保険の週間申請件数が予想以上に増加し、2月のフィラデルフィア 連銀業況指数が8カ月ぶり低水準に落ち込んだことを受け、相場は上げ足を速めた。 3月1日に発動期限が迫っている米国の歳出強制削減をめぐる根強い懸念も、逃避買い を後押しした。 30年債US30YT=RRは18/32高、利回りは前日比3.1bp低下の3.170%。 価格は一時、最大1ポイント上昇した。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁とダラス地区連銀のフィッシャー総裁はこの日、 FRBの資産買い入れプログラム縮小への支持を示唆。一方、サンフランシスコ地区連銀 のウィリアムズ総裁は、今年後半もかなりの期間、資産買い入れが必要になるとの見解を 示した。 これらのFRB当局者発言は、緩和解除見通しをめぐる議論を静めるには至らなかった ものの、FRBが早期に量的緩和第3弾(QE3)終了について決定を下すとの懸念は和 らいだ。 SEIインベストメンツの債券運用部門を統括するショーン・シムコ氏は「重要な点は、 FRBが資産購入の規模を縮小する時期を決定するうえで余地を残すことを望んでいるこ とだ。市場は先走りしている」と述べた。 米財務省が実施した90億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS) US30TIPWI=TWEB入札は、控えめな需要にとどまった。 応札倍率は2.47倍と、過去最低。最高落札利回りは0.639%と、トレーダーが 見込んでいた水準を2bp超上回った。とりわけ、機関投資家や海外中銀からの引き合い が強かった。 朝方に発表された1月の消費者物価指数(CPI)統計は、総合指数が2カ月連続で前 月比変わらずだった。 また、米財務省は25日に350億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、 27日に290億ドルの7年債の入札を実施すると発表した。 Tボンド先物3月限3USH3は24/32高の143─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は10.50/32高の131─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (-0.75)