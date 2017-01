米金融・債券市場＝続伸、来週のＦＲＢ議長の議会証言に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*15.50(+0*08.00) =3.1517% 前営業日終盤 99*07.50(+0*22.00) =3.1647% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*11.00(+0*03.50)=1.9618% 前営業日終盤 100*07.50(+0*10.50)=1.9740% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*07.50(+0*01.75) =0.8264% 前営業日終盤 100*05.75(+0*03.50) =0.8378% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。 この日は主要指標の発表もなく、市場では来週予定されているバーナンキ米連邦準備理事 会(FRB)議長の議会証言に注目が集まっている。 バーナンキ議長は26日に上院銀行委員会で、27日に下院金融委員会で、金融政策や 経済情勢について半期に一度の議会証言を行う。 証言で、債券買い入れの縮小や停止について何らかの手掛かりが示される可能性がある として注目される。 サントラスト・プライベート・ウエルス・マネジメントの債券ストラテジスト、アンド リュー・リッチマン氏は「バーナンキ議長は、FRBが年内を通じ緩和スタンスを維持す ることを再表明する公算が大きい」と述べた。 米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁とパウエルFRB理事はこの日、資産買い入 れを擁護する見解を示した。 指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りは前日終盤から1ベーシスポイント (bp)低下し、1.964%。 1月25日以降、同利回りのレンジは14bpと、狭いレンジにとどまっている。 30年債US30YT=RRは7/32高、利回りは前日終盤から1.2bp低下の3.15 %。 この日の米債相場は下落して始まった。トレーダーによると、2月のドイツIFO業況 指数が予想を上回ったことを受け、米債の売り圧力が高まった。 ただ、欧州中央銀行(ECB)が発表した第2弾の期間3年流動性供給オペ(LTRO) 資金の初回早期返済が市場予想を大きく下回り、ユーロ圏の銀行が依然としてECB資金 に依存している構図があらためて浮き彫りとなったことを受け、下げを取り戻した。 3月1日に発動期限が迫っている米国の歳出強制削減をめぐる懸念も、債券買いを支え た。 また、24─25日のイタリア総選挙を控え、投資家は米債などの低リスク資産を手放 すことに消極的となっている。 一方、米株価が反発したことで、相場の上値は重かった。 欧米双方でリスクが存在することから、米財務省が来週実施する総額990億ドルの国 債入札には旺盛な需要が集まることが見込まれる。 25日には350億ドルの2年債US2YTWI=TWEB、26日は350億ドルの5年債 US5YTWI=TWEB、27日は290億ドルの7年債US7YTWI=TWEB の入札が実施される。 Tボンド先物3月限3USH3は5/32高の144。 Tノート先物3月限3TYH3は3.50/32高の131─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.25)