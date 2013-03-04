〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.110％、6カ月物は0.120％＝財務省

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［ワシントン ４日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.105％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 48.66％ カバー（応札倍率） 4.59倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,128,900 応札総額 160,767,208,900 競争入札 34,207,673,000 非競争入札 492,455,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月7日 償還日 2013年6月6日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.120％ 平均落札金利 0.120％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.122％ 落札価格 99.939333 最高利回り落札比率 97.94％ カバー（応札倍率） 5.18倍 （単位：ドル） 落札総額 30,001,666,200 応札総額 155,391,326,200 競争入札 29,201,890,000 非競争入札 399,776,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月7日 償還日 2013年9月5日
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