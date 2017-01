再送：米金融・債券市場＝国債下落、利食い売りで

*第1段落でイタリア、米中部分の表現を明確にして再送します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 100*23.00(‐0*21.00) =3.0880% 前営業日終盤 101*12.00(+0*22.00) =3.0546% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 101*03.50(‐0*09.50)=1.8772% 前営業日終盤 101*13.00(+0*10.50)=1.8446% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 99*30.50(‐0*02.50) =0.7596% 前営業日終盤 100*01.00(+0*03.50) =0.7436% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% 前営業日終盤 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は、国債価格が当初値上 がりしていたものの、その後は利食い売りから値を消す展開となった。ただ、イタリアの 政局をめぐる不透明感や米中の経済成長への懸念から、一方的な売りとはならなかった。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32安の145─14/32。 Tボンド先物6月限3USM3は13/32安の143─30/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4.50/32安の132─25/32。 Tノート先物6月限3TYM3は5/32安の131─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (-0.50)