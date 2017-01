UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債下落、利食い売りで

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*23.00(‐0*21.00) =3.0880% 前営業日終盤 101*12.00(+0*22.00) =3.0546% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*03.00(‐0*10.00)=1.8789% 前営業日終盤 101*13.00(+0*10.50)=1.8446% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.75(‐0*02.25) =0.7580% 前営業日終盤 100*01.00(+0*03.50) =0.7436% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% 前営業日終盤 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は、国債価格が当初値上 がりしていたものの、その後は利食い売りから値を消す展開となった。ただ、イタリアの 政局をめぐる不透明感や米中の経済成長への懸念から、一方的な売りとはならなかった。 国債相場は全般的に振れが大きかったものの、最近のレンジ内での取引に終始した。 目ぼしい経済指標の発表がなかったこともあり、出来高は平均を大きく割り込んだ。 アクション・エコノミクスLLC(サンフランシスコ)の国際債券分析部マネジング・ ディレクター、キム・ルパート氏は「相場は多少割高で、足元、積極的な買いは入れにく いものの、リスクはかなりある」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは8/32安。利回りは1.87%と、前週末の1.85% から上昇した。一時1.83%と1月24日以来の低水準をつけた。 30年債US10YT=RRは19/32安。利回りは3.09%と、前週末の3.06%か ら上昇した。 市場では、中国での不動産規制強化が同国の経済成長に水を差すのではないかとの懸念 が広がっているほか、イタリアでの再選挙の可能性や米国での歳出強制削減なども不安要 因として投資家のリスク志向を抑える格好となっている。 今週の予定は、欧州で7日に欧州中央銀行(ECB)理事会が開かれる。市場では現行 の政策維持が見込まれているが、予想外の利下げとなれば市場が大きく動く可能性があ る。また米国では8日に2月の雇用統計が発表される。市場では、非農業部門の雇用者数 の伸びが16万人、失業率は7.9%と前月から横ばいが予想されている。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32安の145─14/32。 Tボンド先物6月限3USM3は13/32安の143─30/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4.50/32安の132─25/32。 Tノート先物6月限3TYM3は5/32安の131─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (-0.50)