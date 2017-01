米金融・債券市場＝国債続落、中国の財政支出拡大方針や底堅い米指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*12.00(‐0*11.00) =3.1056% 前営業日終盤 100*23.00(‐0*21.00) =3.0880% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*30.00(‐0*05.00)=1.8961% 前営業日終盤 101*03.00(‐0*10.00)=1.8789% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*28.25(‐0*02.50) =0.7740% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*02.25) =0.7580% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50(‐0*00.25) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場は、国債価格が続落。中 国が財政支出を拡大する方針を示したことや、米国での底堅い経済指標を手掛かりに、投 資家の間でリスク志向が高まり、国債など安全とみられる資産が売られた。株式市場では ダウ平均株価.DJIが終値で最高値を更新した。 Tボンド先物3月限3USH3は9/32安の145─05/32。 Tボンド先物6月限3USM3は9/32安の143─21/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3/32安の132─22/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32安の131─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -15.25 (-0.50)