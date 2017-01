UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債続落、中国の財政支出拡大方針や底堅い米指標で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*11.00(‐0*12.00) =3.1072% 前営業日終盤 100*23.00(‐0*21.00) =3.0880% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*29.50(‐0*05.50)=1.8978% 前営業日終盤 101*03.00(‐0*10.00)=1.8789% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*28.00(‐0*02.75) =0.7756% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*02.25) =0.7580% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50(‐0*00.25) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場は、国債価格が続落。中 国が財政支出を拡大する方針を示したことや、米国の底堅い経済指標を手掛かりに、投資 家の間でリスク志向が高まり、国債など安全と見なされる資産が売られた。株式市場では ダウ平均株価.DJIが終値で過去最高値を更新した。 中国の温家宝首相は、5日に開幕した全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で政府 活動報告を発表し、2013年に国内総生産(GDP)伸び率7.5%を達成するため 財政支出を拡大する方針を示した。 こうしたなか米経済指標では2月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数が 56.0と前月の55.2から上昇し、2012年2月以来1年ぶりの高水準となった。 新規受注と輸出受注が増加し、市場予想の55を上回った。 ただ、国債利回りは上昇したとはいえ、依然最近の取引レンジ内にとどまっており、米 国で金融緩和が今後も継続するとの市場の見方に変わりはない。米連邦準備理事会(FR B)は失業率の改善に向け、月額850億ドルの資産買い入れを続ける姿勢を示してお り、「雇用者数が大幅に伸びたり、失業率が6.5%程度まで下がらない限り、国債相場 は多かれ少なかれ安定して推移するだろう」(ウィルミントン・ブロード・マーケット・ ボンド・ファンドのウィルマー・スタイス氏)とみられている。 指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは1.90%と前日の1.88%から 上昇した。 30年債US30YT=RRは12/32安。利回りは3.11%と前日の3.09%から上 昇した。 この日の株高について、JPモルガン・アセット・マネジメントのマネジングディレク ター兼首席市場ストラテジスト、デービッド・ケリー氏は「株価は適正水準に近いもの の、債券相場やキャッシュに比べれば非常に割安」と指摘。中央銀行の低金利政策を背景 に債券で高いリターン(投資収益率)を確保することが困難になっており、結果として 投資家は株式投資の比重を高めざるを得ないと分析した。 Tボンド先物3月限3USH3は9/32安の145─05/32。 Tボンド先物6月限3USM3は9/32安の143─21/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3/32安の132─22/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32安の131─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -15.25 (-0.50)