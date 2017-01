UPDATE2: 米金融・債券市場＝続落、予想上回る雇用関連指標や入札への備えで

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*14.50(‐0*28.50) =3.1533% 前営業日終盤 100*11.00(‐0*12.00) =3.1072% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*17.50(‐0*12.00)=1.9392% 前営業日終盤 100*29.50(‐0*05.50)=1.8978% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*04.50) =0.8045% 前営業日終盤 99*28.00(‐0*02.75) =0.7756% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(‐0*00.50) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*00.25) =0.2421% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場は国債価格が3日続落。 雇用関連指標が予想を上回ったことで安全資産が売られたほか、来週実施される国債入札 に備える動きも見られた。 ただ、1月の製造業新規受注が減少するなか、景気回復の控えめなペースが意識される とともに、米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れ継続への期待も相まって、 一方的な売りとはならなかった。 2月米オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告によると、民 間部門雇用者数は19万8000人増加し、ロイターがまとめた市場予想の17万人増を 上回った。統計を受け、8日発表の2月雇用統計も比較的底堅い内容になるのではないか との期待が一部に広がった。 INGインベストメント・マネジメント(アトランタ)の国債トレーダー、ジェイク・ ロウリー氏は「ADP報告の予想外の上振れなどが国債利回りの上昇につながった」と指 摘。さらに「国債相場は最近、かなり狭いレンジ内で推移しているが、ここにきて月次の 入札予定に合わせて小幅な投資機会をとらえようとする市場参加者が多くなってきてい る。週末の雇用統計の前から(来週の)国債入札に備える動きも一部で見られる」と述べ た。 来週は3年、10年、30年物の国債入札が予定されている。 指標10年債US10YT=RRは12/32安。利回りは1.94%と前日の1.90%か ら上昇、約1週間ぶりの高水準となった。 30年債US30YT=RRは27/32安。利回りは3.15%と前日の3.11%から上 昇した。 Tボンド先物3月限3USH3は26/32安の144─11/32。 Tボンド先物6月限3USM3は26/32安の142─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9.50/32安の132─12.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は10.50/32安の131─06.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 (unch)