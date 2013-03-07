第4四半期の米非農業部門労働生産性改定値は‐1.9％＝労働省

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［７日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト改定値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q4-R Q4-P Q3 Q4-R Q4-P Q3 Q4-R Q4-P Q3 非農業部門 -1.9 -2.0 3.1 4.6 4.5 -1.9 2.6 2.4 1.2 製造業 2.1 0.5 -0.9 -1.9 0.4 1.4 0.2 1.0 0.6 耐久財 2.7 1.6 -1.2 -2.9 -0.7 1.6 -0.2 0.9 0.3 非耐久財 1.7 -0.5 -0.9 -0.8 1.7 2.0 0.8 1.2 1.1 全産業 -1.8 -1.9 2.8 4.8 4.6 -1.5 2.9 2.7 1.3 非金融業 N/A N/A -4.8 N/A N/A 6.5 N/A N/A 1.4 （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q4'12/11 (Prev) 生産性 0.5 0.6 生産 2.5 2.4 時間 1.9 1.8 時給 2.6 2.6 実質時給 0.8 0.7 単位労働コスト 2.1 1.9 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 -1.6 pct 単位労働コスト +4.3 pct
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