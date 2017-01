米金融・債券市場＝続落、失業保険申請件数の予想外の減少で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*18.00(‐0*28.50) =3.1999% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*28.50) =3.1533% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*02.00(‐0*15.50)=1.9930% 前営業日終盤 100*17.50(‐0*12.00)=1.9392% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*16.00(‐0*07.50) =0.8528% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*04.50) =0.8045% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.50) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、国債価格が4日続 落。週間の新規失業保険申請件数が予想外に減少したことを受け、労働市場や経済全体の へ回復期待が高まった。 Tボンド先物3月限3USH3は28/32安の143─15/32。 Tボンド先物6月限3USM3は28/32安の141─31/32。 Tノート先物3月限3TYH3は14.50/32安の131─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は15.50/32安の130─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (+0.25)