UPDATE2: 米金融・債券市場＝続落、失業保険申請件数の予想外の減少で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*17.50(‐0*29.00) =3.2007% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*28.50) =3.1533% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*01.50(‐0*16.00)=1.9947% 前営業日終盤 100*17.50(‐0*12.00)=1.9392% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*15.75(‐0*07.75) =0.8544% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*04.50) =0.8045% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.50) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、国債価格が4日続 落。週間の新規失業保険申請件数が予想外に減少したことを受け、労働市場や経済全体の 回復期待が高まった。 新規失業保険申請件数は7000件減の34万件となり、市場予想よりも良好な内容と なった。減少は2週連続。前日に発表された2月オートマチック・データ・プロセッシン グ(ADP)全米雇用報告も予想を上回っており、翌8日の2月雇用統計への期待につな がった。 カルバート・インベストメンツ(メリーランド州)の債券ストラテジスト、スティーブ ・バン・オーダー氏は、前日のADPに続きこの日の失業保険申請件数でも底堅さが見ら れたことから、市場では雇用統計の上振れを予想する声も聞かれると述べた。 指標10年債US10YT=RRは15/32安。利回りは1.991%と、前日の 1.936%から上昇した。一時1.997%と2月25日以来の高水準をつけた。 三菱東京UFJ銀行のチーフエコノミスト、クリス・ラプキー氏はこのところの経済の 動きについて、成長が緩慢とは言えず、米連邦準備理事会(FRB)による支えが必要な 状況でもないとする一方、債券はFRBの量的緩和措置や失業率改善に向けたコミットメ ントに焦点をあてている、と述べた。 2月雇用統計の見通しについて、ロイターがまとめたアナリスト予想によると、非農業 部門雇用者数は16万人増、失業率は7.9%が見込まれている。 入札関連では、来週12日に3年債320億ドル、13日に10年債210億ドル(リ オープン)、14日に30年債130億ドル(リオープン)の入札がそれぞれ行われる。 Tボンド先物3月限3USH3は28/32安の143─15/32。 Tボンド先物6月限3USM3は28/32安の141─31/32。 Tノート先物3月限3TYH3は14.50/32安の131─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は15.50/32安の130─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (+0.25)