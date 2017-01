米金融・債券市場＝続落、強い雇用統計で10年債利回りは2％突破

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 97*21.00(‐0*28.50) =3.2479% 前営業日終盤 98*17.50(‐0*29.00) =3.2007% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*18.00(‐0*15.50)=2.0488% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*16.00)=1.9947% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*10.25(‐0*05.50) =0.8901% 前営業日終盤 99*15.75(‐0*07.75) =0.8544% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では、国債価格が5日続 落。2月の雇用統計で雇用者数の伸びが予想を大きく上回ったほか、失業率も4年ぶりの 水準に改善したことを受け、引き続き国債が売られ、10年債利回りは節目となる2%を 超えた。 2月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比23万6000人増加し、エコノミス ト予想の16万人増を大幅に上回った。失業率は2008年12月以来約4年ぶり低水準 となる7.7%で、1月の7.9%から低下した。 ストーン・マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニュージャージー州)の経済アナリ スト、テリ・シーハン氏は「雇用統計では好材料となる部分が多々あり、大まかな基調と して(労働市場が)すべて適切な方向に向かっていることが示された」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは17/32安。利回りは2.06%と前日の1.9965 %から上昇、節目となる2%を超えるとともに、昨年4月以来の高水準となった。 30年債US30YT=RRは30/32安。利回りは3.257%と前日の3.2016% から上昇した。 雇用統計は全般的に強い内容となる一方、市場では労働参加率が引き続き低下したこと を不安視する向きもいる。 バークレイズ(ニューヨーク)のエコノミスト、マイケル・ゲーペン氏は、労働参加率 が低下するなか、雇用者数の伸びは3カ月平均で19万1000人と、前月の20万人を 下回る結果となったと指摘。「したがって2月分だけ見れば労働市場の力強さに慎重だ」 と述べた。 また、労働参加率の低下を除外した場合、失業率は「11.3%程度まで悪化する」 (ウニクレディトのハーム・バンドルツ氏)との試算もある。 ロイターが8日、雇用統計後にプライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー) を対象に実施した調査によると、回答した17社すべてが米連邦準備理事会(FRB)は 資産買い入れを少なくとも年内は継続するとの見方を示した。 また17社のうち11社 は2014年に入っても続くと回答した。 Tボンド先物3月限3USH3は31/32安の142─16/32。 Tボンド先物6月限3USM3は31/32安の141─00/32。 Tノート先物3月限3TYH3は15/32安の131─15/32。 Tノート先物6月限3TYM3は16/32安の130─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.25)