〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.085％、6カ月物は0.110％＝財務省

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［ワシントン １８日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.978514 最高利回り落札比率 46.60％ カバー（応札倍率） 4.92倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,225,300 応札総額 172,177,875,300 競争入札 34,395,965,000 非競争入札 504,260,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月21日 償還日 2013年6月20日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.085％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.944389 最高利回り落札比率 14.69％ カバー（応札倍率） 5.00倍 （単位：ドル） 落札総額 30,001,440,000 応札総額 150,103,555,500 競争入札 29,309,884,500 非競争入札 376,555,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月21日 償還日 2013年9月19日
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