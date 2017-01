米金融・債券市場＝キプロス懸念で上昇、指標10年債利回り2週間ぶり低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2044GMT) 98*27.00(+0*16.00) =3.1851% 前営業日終盤 98*11.00(+0*18.50) =3.2115% 10年債US10YT=RR (2044GMT) 100*12.50(+0*10.00)=1.9564% 前営業日終盤 100*02.50(+0*13.00)=1.9912% 5年債US5YT=RR (2044GMT) 99*23.25(+0*04.25) =0.8065% 前営業日終盤 99*19.00(+0*07.00) =0.8339% 2年債US2YT=RR (2044GMT) 100*00.25(+0*00.50) =0.2460% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.75) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇し、指標10年債利回りは2週間ぶりの水準に低下した。 ユーロ圏諸国が週末に合意したキプロス支援に銀行預金への課徴金適用が盛り込まれた ことで、国際金融市場に動揺が広がり、安全資産としての米国債の投資妙味が増した。 午後の取引で指標10年債US10YT=RRは13/32高。利回りは1.948%。一時 は3月6日以来の水準となる1.90%に低下した。 30年債US30YT=RRは23/32高。利回りは3.175%。 Tボンド先物3月限3USH3は27/32高の144─07/32。 Tボンド先物6月限3USM3は27/32高の142─23/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9.50/32高の132─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は10/32高の131─6.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -13.50 (+0.25)