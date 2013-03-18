米金融・債券市場＝キプロス懸念で上昇、指標10年債利回り2週間ぶり低水準

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2044GMT） 98*27.00（＋0*16.00) =3.1851% 前営業日終盤 98*11.00（＋0*18.50) =3.2115% １０年債US10YT=RR （2044GMT） 100*12.50（＋0*10.00）=1.9564% 前営業日終盤 100*02.50（＋0*13.00）=1.9912% ５年債US5YT=RR （2044GMT） 99*23.25（＋0*04.25) =0.8065% 前営業日終盤 99*19.00（＋0*07.00) =0.8339% ２年債US2YT=RR （2044GMT) 100*00.25（＋0*00.50) =0.2460% 前営業日終盤 99*31.75（＋0*00.75) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １８日 ロイター］ １８日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇し、指標１０年債利回りは２週間ぶりの水準に低下した。 ユーロ圏諸国が週末に合意したキプロス支援に銀行預金への課徴金適用が盛り込まれた ことで、国際金融市場に動揺が広がり、安全資産としての米国債の投資妙味が増した。 午後の取引で指標１０年債US10YT=RRは１３／３２高。利回りは１．９４８％。一時 は３月６日以来の水準となる１．９０％に低下した。 ３０年債US30YT=RRは２３／３２高。利回りは３．１７５％。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２７／３２高の１４４─０７／３２。 Ｔボンド先物６月限3USM3は２７／３２高の１４２─２３／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は９．５０／３２高の１３２─１４／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM3は１０／３２高の１３１─６．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -13.50 (+0.25)
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