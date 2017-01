UPDATE1: 米金融・債券市場＝キプロス懸念で上昇、指標10年債利回り2週間ぶり低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*28.00(+0*17.00) =3.1835% 前営業日終盤 98*11.00(+0*18.50) =3.2115% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*13.00(+0*10.50)=1.9546% 前営業日終盤 100*02.50(+0*13.00)=1.9912% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*23.25(+0*04.25) =0.8065% 前営業日終盤 99*19.00(+0*07.00) =0.8339% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.25(+0*00.50) =0.2460% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.75) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇し、指標10年債利回りは2週間ぶりの水準に低下した。 ユーロ圏諸国が週末に合意したキプロス支援に銀行預金への課徴金適用が盛り込まれた ことで、国際金融市場に動揺が広がり、安全資産としての米国債の投資妙味が増した。 クレディ・アグリコルのグローバル金利戦略部門責任者、デービッド・キーブル氏は、 ユーロ圏首脳がキプロス支援措置は特異なケースで一度限りと主張しても、今回の措置 で、今後救済策では銀行預金に影響が及ぶ恐れがあるとの厄介な前例を作ってしまったと 述べた。 米国債への逃避買いは、キプロス懸念で売られたイタリア・スペイン国債などリスクの 高い欧州資産に対するエクスポージャーをカバーしたいヘッジファンド勢らによって増幅 されたもよう。 午後の取引で指標10年債US10YT=RRは13/32高。利回りは1.948%。一時 は3月6日以来の水準となる1.90%に低下した。 30年債US30YT=RRは23/32高。利回りは3.175%。 ただアナリストの間では、キプロス不安が他の欧州諸国へ波及している兆候がない限 り、米国債への買いは午前中盤の取引までにほぼ一巡したとの見方も出ている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのテクニカルストラテジスト、マックニール・ カリー氏は、指標10年債利回りが1.871─1.826%の水準を下抜けなかったこ とから、利回りの上昇基調は継続し、2.149%を上抜ける可能性もあるとみている。 市場はまた翌19日から2日間の日程で開催される米連邦公開市場委員会(FOMC) に注目している。米経済の改善を示す経済指標が相次いでおり、バーナンキ米連邦準備理 事会(FRB)議長が資産買い入れの縮小や終了に関し、何らかの手掛かりを示すかどう かが焦点。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「バーナンキ議長が これまで示した見解をどの程度明確に再表明するかが問題だ」と指摘した。 市場ではFRBが年内いっぱい資産買い入れを継続し、2014年に買い入れを縮小も しくは終了するとの見方が支配的となっている。 FRBはこの日、2036─2043年に償還を迎える国債14億6000万ドルを買 い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は27/32高の144─07/32。 Tボンド先物6月限3USM3は27/32高の142─23/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9.50/32高の132─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は10/32高の131─6.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -13.50 (+0.25)