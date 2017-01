米金融・債券市場＝続伸、キプロス預金課税法案否決で逃避買い加速

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*28.00(+1*00.00) =3.1314% 前営業日終盤 98*28.00(+0*17.00) =3.1835% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*27.50(+0*14.50)=1.9043% 前営業日終盤 100*13.00(+0*10.50)=1.9546% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*27.75(+0*04.50) =0.7774% 前営業日終盤 99*23.25(+0*04.25) =0.8065% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.2420% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.50) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では、国債価格がこ の日も上昇した。キプロス議会が国際支援の条件である預金課税法案を否決したことで先 行き不透明感やユーロ圏の安定性をめぐる懸念が高まり、米国債への逃避買いが加速した。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債トレーディング部門マネジングディレクター、 ジェイソン・ローガン氏は「イタリアやスペインでも起こる可能性があるとの見方が出て おり、懸念が高まっている」とし、国債価格を押し上げていると指摘した。 また米経済指標の改善を受けて利回り上昇を見込んでいた向きがショートカバーを余儀 なくされたことも、米国債への買いが膨らむ要因となった。 ローガン氏は「キプロス問題が利回り上昇を食い止めた」としている。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは13/32高。利回りは1.910%と、 前日の1.96%から低下した。 30年債US30YT=RRは30/32高。利回りは3.18%から3.135%に低下し た。 同日から2日間の日程で米連邦公開市場委員会(FOMC)が始まったが、市場の関心 はキプロス問題に集中していた。 米経済の改善を示す経済指標が相次いでおり、市場はバーナンキ米連邦準備理事会 (FRB)議長が資産買い入れの縮小や終了に関し、何らかの手掛かりを示すかどうかに 注目している。 市場ではFRBが年内いっぱい資産買い入れを継続し、2014年に買い入れを縮小も しくは終了するとの見方が支配的となっている。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2020─2023年に償還を迎える国債を 31億4000万ドル買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は1ポイント高の145─07/32。 Tボンド先物6月限3USM3は28/32高の143─19/32。 Tノート先物3月限3TYH3は11.50/32高の132─25.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は11.50/32高の131─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -13.50 (+0.25)