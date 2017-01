UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、最近の大幅高で一服商状

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*19.00(‐1*09.00) =3.1983% 前営業日終盤 99*28.00(+1*00.00) =3.1314% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*12.00(‐0*15.50)=1.9581% 前営業日終盤 100*27.50(+0*14.50)=1.9043% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*22.75(‐0*05.00) =0.8098% 前営業日終盤 99*27.75(+0*04.50) =0.7774% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00(‐0*00.50) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.2420% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、債券価格が下 落した。キプロス不安を背景に前日まで大幅上昇していたことを受け、この日は相場の上 げが行き過ぎていないか見極めたいとのムードが広がった。 米連邦準備理事会(FRB)は同日公表の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、 雇用市場が著しく改善するまで、月額850億ドルの資産買い入れを継続する方針を表明 したが、バーナンキ議長はその後の会見で、景気改善に伴い資産買い入れペースを調整す る可能性があるとの考えを示した。 バーナンキ議長はまた、低金利の長期化にはリスクがあるとする一方、こうしたリスク は管理可能との見解を示した。 「FOMCの見解では、コストは依然管理可能だ。だが引き続き注視する。資産買い入 れの規模、ペース、構成を決定する際にはコストを適切に考慮する」と述べた。 アナリストはFOMC声明について、予想外の内容は含まれていないと指摘している。 ハーバーフォード・トラストのヘンリー・スミス最高投資責任者(CIO)は「われわ れはこれまでFRBの見解を額面通り受け取ってきたし、今後もそうする」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.953%。 30年債US30YT=RR1―05/32安。利回りは3.192%。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、グレッグ・ファラネロ氏は「短期的には相 場の上昇はやや行き過ぎとの認識が一部であるが、だからと言って相場がすぐに反転する わけでもない」と指摘した。 ユーロ圏債務危機が未解決であることに加え、容易に打てる対策もない。ウィルミント ン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドのポートフォリオマネジャー、ウィルマー ・スティス氏は「ユーロ圏の財政再建と再生の歩みは鈍く、数年かかる」との見方を示し た。 3カ月物ドルLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)USD3MFSR=は同日、28.41 ベーシスポイント(bp)と、3月1日以来の水準に上昇した。 ユーロ圏に対する貸し渋りを懸念する声も強まっているが、市場関係者はキプロス懸念 がシステム全般に波及する徴候はまだ出ていないと話している。 Tボンド先物6月限3USM3は15/32安の143─04/32。 Tノート先物6月限3TYM3は5.50/32安の131─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -13.25 (+0.25)