UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、キプロス不安が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*26.00(+1*07.00) =3.1346% 前営業日終盤 98*19.00(‐1*09.00) =3.1983% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*24.50(+0*12.50)=1.9147% 前営業日終盤 100*12.00(‐0*15.50)=1.9581% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*03.50) =0.7871% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*05.00) =0.8098% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.50) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。対キプロス支援の先行き不透明感を背景に、同国の財政や銀行セクターが破たんする との懸念が高まり、安全資産としての米国債の投資妙味が増した。 欧州中央銀行(ECB)はこの日、キプロス向け緊急流動性支援(ELA)の期限を3 月25日に設定した。またユーロ圏高官は、キプロスは銀行預金課税で合意できなけれ ば、大手行の清算が必要になり預金保険対象外の預金が失われる可能性があるほか、ユー ロ圏離脱に追い込まれる可能性もあるとの見方を示した。 こうした中、格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、キプロスの長 期外貨建て格付けを「CCCプラス」から「CCC」に引き下げた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「キプロスについ てはやや様子見ムード」とした上で、「キプロス政府が何らかの措置を取りまとめられな ければ、ユーロ離脱の可能性が高まる。そうなれば米国債への質の逃避が加速するだろ う」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.923%。 同利回りは前週約2.06%に上昇したが、今週はキプロス不安を背景に約1.90─ 1.97%のレンジで推移している。 週末の事態の進展に備え、10年債利回りが約1.90%まで低下する可能性もある。 BNPパリバの米国債トレーダー、リック・クリングマン氏は「協議は続いているが、 まだ目立った進展はないようだ。投資家は、週末のリスク回避ムードの影響を受けたくな いはずだ」と指摘した。 30年債US30YT=RR1―2/32高。利回りは3.20%から3.143%に低下し た。 ハイ・フリークエンシー・エコノミクスの首席エコノミスト、カール・ウェインバーグ 氏は「流動性支援がない限り、(キプロスの)銀行の営業再開は不可能だ」とし、「また 政府は市場での資金調達が行えず、おそらく手元資金もほとんど枯渇していることも留意 しなければならない」と述べた。 米連邦準備理事会(FRB)は同日、2036─2043年に償還を迎える国債を14 億6000万ドル買い入れた。 米財務省は、来週26日に350億ドルの2年債、27日に350億ドルの5年債、 28日に290億ドルの7年債の入札を実施すると発表した。 Tボンド先物6月限3USM3は6/32高の143─10/32。 Tノート先物6月限3TYM3は0.50/32高の131─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -13.25 (unch)