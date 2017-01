米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、キプロス問題めぐり神経質ムード

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*17.00(‐0*09.00) =3.1492% 前営業日終盤 99*26.00(+1*07.00) =3.1346% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*21.00(‐0*03.50)=1.9267% 前営業日終盤 100*24.50(+0*12.50)=1.9147% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*24.75(‐0*01.50) =0.7969% 前営業日終盤 99*26.25(+0*03.50) =0.7871% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% 前営業日終盤 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では、債券価格がほ ぼ変わらずとなった。週末を前にキプロス支援の行方が依然として不透明で、同国がユー ロ圏にとどまるのか見極めたいとのムードが強い。 キプロスの与党幹部は、欧州連合(EU)から支援を受けるための措置について、数時 間以内にも合意できる可能性があるとの認識を示した。 指標10年債US10YT=RRは2/23安。利回りは1.920%。 30年債US30YT=RRも2/23安。利回りは3.137%。 今週は米経済指標に改善が見られたものの、キプロスの問題がスペインやイタリアなど ユーロ圏の他の国にも波及しかねないとの懸念で債券価格が上昇した。 ユーロ圏が一段と混乱し10年債利回りが1.90%を割り込むのか、あるいはキプロ スの問題が解決して市場の関心が米経済に移り2.0%に乗せるのか、市場関係者は方向 感がつかめないでいる。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「市場がどちら の方向に向かうのか確信が持てない状況だ。金利を押し上げる大きな圧力が存在する一方 で、これまでと同じで当面低金利が続くという見方も根強い」と指摘。経済指標によって 相場の方向が明確になる可能性は低いとの見方を示した。 Tボンド先物6月限3USM3は10/32高の143─20/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3.50/32高の131─16.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -12.50 (+1.00)