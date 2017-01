UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、弱い米ＩＳＭ製造業景気指数が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*29.00(+0*16.00) =3.0783% 前営業日終盤 100*13.00(‐0*11.00) =3.1039% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*15.50(+0*05.00)=1.8348% 前営業日終盤 101*10.50(‐0*02.00)=1.8521% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*02.25) =0.7548% 前営業日終盤 99*29.00( NA ) =0.7691% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*00.50) =0.2422% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では米国債価格が上昇。 予想を下回る米供給管理協会(ISM)製造業部門景気指数を受け、米経済回復の勢いを めぐる懸念が広がった。 この日発表された3月のISM製造業景気指数は新規受注の減少が響き、3カ月ぶり低 水準となった。 同指数の発表を受け、株価は下げ幅を拡大。発表前はマイナス圏で推移していた指標 10年債は値を戻した。 10年債US10YT=RRは終盤、4/32高。利回りは1.840%。前営業終盤の 1.85%から低下した。 ジェフェリーズのバイスプレジデント兼マネー・マーケット・エコノミスト、トーマス・ シモンズ氏は「製造業部門は最近の経済で希望が持てる分野だっただけに、予想よりも弱 いきょうのISM統計はことのほか市場に大きく影響した」と話した。 米債券市場は前週末29日は聖金曜日のため休場だった。1日も欧州など多くの市場が イースター・マンデーで休場となるなか、出来高は抑えられた。 今週は、雇用関連を中心に主要経済指標の発表を控えている。3日には3月の全米雇用 報告(ADP)、4日には週間新規失業保険申請件数、5日には3月の雇用統計が発表さ れる。ロイター調査によると、3月の非農業部門雇用者数は前月比20万人増が見込まれ ている。 バークレイズの第1・四半期の米国債の総合リターン指数は0.13低下した。昨年第 4・四半期は0.09%低下していた。 米国債は第1・四半期を小幅安で終えた。1―2月に米経済の回復見通しを背景に下落 した後、3月に入りキプロス情勢への懸念による逃避買いに支援され、下落分の大半を取 り戻した。 市場参加者の間では、米経済が引き続き勢いを増すに連れ、米国債利回りはじりじりと 上昇するとみられている。 RBS証券の米国債戦略部門責任者ウィリアム・オードネル氏は米国債利回りについて、 短期的には低下する可能性があるとみている。同氏は「われわれは依然として10年債利 回りは第2・四半期いっぱい、恐らく1.72―2.15%のレンジで推移すると見込ん でいる。短期の抵抗線は1.83%付近、主要支持線は2.15%になるだろう」と指摘。 短期的に利回りは小幅低下するとの見方に傾いているのは、中期的チャートが昨年12月 初旬以降初めて強気に転じるなど、好ましい状況にあるためと話した。 Tボンド先物6月限3USM3は13/32高の144─28/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4.50/32高の132─4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (unch)