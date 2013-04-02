米金融・債券市場＝下落、株高で国債への逃避買い後退　

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2041GMT） 100*15.50（‐0*13.50) =3.0999% 前営業日終盤 100*29.00（＋0*16.00) =3.0783% １０年債US10YT=RR （2041GMT） 101*07.50（‐0*08.00）=1.8624% 前営業日終盤 101*15.50（＋0*05.00）=1.8348% ５年債US5YT=RR （2041GMT） 99*28.50（‐0*02.75) =0.7724% 前営業日終盤 99*31.25（＋0*02.25) =0.7548% ２年債US2YT=RR （2041GMT) 100*00.50（ 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50（＋0*00.50) =0.2422% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２日 ロイター］ ２日の米金融・債券市場では国債価格が下落。リ スク選好が高まるなか株価が反発し、国債への逃避買いが後退した。 ５日の３月の米雇用統計発表を前に、Ｓ＆Ｐ総合５００種はこの日、取引時間中の過去 最高値１５７６．０９まであと一歩の水準で引けた。 指標１０年債US10YT=RRは８／３２安。利回りは１．８６２％。前日は１．８３５％ だった。 Ｔボンド先物６月限3USM3は１４／３２安の１４４─１４／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM3は４．５０／３２安の１３１─３１．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.00 (+0.25)
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