米金融・債券市場＝下落、株高で国債への逃避買い後退　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2041GMT) 100*15.50(‐0*13.50) =3.0999% 前営業日終盤 100*29.00(+0*16.00) =3.0783% 10年債US10YT=RR (2041GMT) 101*07.50(‐0*08.00)=1.8624% 前営業日終盤 101*15.50(+0*05.00)=1.8348% 5年債US5YT=RR (2041GMT) 99*28.50(‐0*02.75) =0.7724% 前営業日終盤 99*31.25(+0*02.25) =0.7548% 2年債US2YT=RR (2041GMT) 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.50) =0.2422% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が下落。リ スク選好が高まるなか株価が反発し、国債への逃避買いが後退した。 5日の3月の米雇用統計発表を前に、S&P総合500種はこの日、取引時間中の過去 最高値1576.09まであと一歩の水準で引けた。 指標10年債US10YT=RRは8/32安。利回りは1.862%。前日は1.835% だった。 Tボンド先物6月限3USM3は14/32安の144─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4.50/32安の131─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.00 (+0.25)