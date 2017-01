UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、株高で国債への逃避買い後退　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*15.50(‐0*13.50) =3.0999% 前営業日終盤 100*29.00(+0*16.00) =3.0783% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*07.50(‐0*08.00)=1.8624% 前営業日終盤 101*15.50(+0*05.00)=1.8348% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*28.50(‐0*02.75) =0.7724% 前営業日終盤 99*31.25(+0*02.25) =0.7548% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.50) =0.2422% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が下落。リ スク選好が高まるなか株価が反発し、国債への逃避買いが後退した。 5日の3月の米雇用統計発表を前に、S&P総合500種はこの日、取引時間中の過去 最高値1576.09まであと一歩の水準で引けた。 指標10年債US10YT=RRは8/32安。利回りは1.862%。前日は1.835% だった。 カルバート・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、マシュー・ ダッチ氏は「リスクオンの動きだ。株価が上昇し、社債や高利回り債への投資意欲が見ら れる」と話した。 ロイター調査によると、3月の非農業部門雇用者数は20万人増、失業率は7.7%の 横ばいになると予想されている。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は、雇用統計が予想以上に強い内容になったとしても利回りが2%を超える公算は小 さいとみている。同氏は「それほど大きな金利上昇余地はないと思う」と指摘。今年一時 2%に達した時も、特に海外情勢が原因となって利回りは上がりにくかったとの見方を示 した。 キプロス支援の行方やユーロ圏の高水準の失業率などで安全資産とされる米国債の需要 が支えられ、ここ数週間米国債価格はレンジ内で推移している。 アナリストの間では、海外情勢が今後も懸念事項となるなか、連邦準備理事会(FRB) は緩和策を維持する公算が大きいとの声が聞かれる。 前出のダッチ氏は「失業率は横ばいか、時間と共にゆっくりと低下するだろう」と指摘。 雇用統計は全体的な傾向がより重要とし「FRBが現在実施している(緩和)策の縮小に つながるような劇的なサプライズはないだろう」と述べた。米経済に改善が見られても米 国に影響する海外情勢をFRBは懸念しているとの見方を示した。 FRBは2日、2036年2月15日から2043年2月15日までに償還を迎える国 債を15億7500万ドル買い入れた。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁はこの日の講演で、米景気が回復を続け雇用 情勢が一段と改善すれば、年内の債券買い入れプログラム縮小も可能との見解を示した。 ただ同時に、政府による緊縮的な財政政策が経済成長への短期的なリスクになり得るとし たほか「全般的な労働市場の状況は極めて強弱まちまち」との認識を示した。 Tボンド先物6月限3USM3は14/32安の144─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4.50/32安の131─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.00 (+0.25)