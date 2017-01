UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ＡＤＰ統計受け雇用めぐる期待後退

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*10.50(+0*27.00) =3.0568% 前営業日終盤 100*15.50(‐0*13.50) =3.0999% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*21.00(+0*13.50)=1.8158% 前営業日終盤 101*07.50(‐0*08.00)=1.8624% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*03.50(+0*07.00) =0.7276% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*02.75) =0.7724% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25(+0*00.75) =0.2303% 前営業日終盤 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。オ ートマチック・データ・プロセッシング(ADP)の統計結果が雇用をめぐる期待に水を 差す格好となった。 3月米ADP民間雇用者数は15万8000人増で、昨年10月以来5カ月ぶりの低い 伸びにとどまり、ロイターがまとめた市場予想の20万人増も下回った。また3月米供給 管理協会(ISM)非製造業総合指数は7カ月ぶりの水準に低下、新規受注や雇用の減少 が響いた。 これを受け、5日に発表される3月の米雇用統計の見通しについて、ドイツ証券の首席 米国エコノミスト、ジョゼフ・ラボーニャ氏は「雇用者数の伸び予想を4万人引き下げ 16万人にした」と述べた。ロイターのエコノミスト予想は同20万人。 指標10年債US10YT=RRは、指標発表前に3/32下落していたが、発表後は値を戻 し、終盤時点で15/32高。利回りは1.811%に低下した。 カルバート・インベストメンツ(メリーランド州)の債券ストラテジスト、スティーブ・ バン・オーダー氏は、足元7.7%の失業率が米連邦準備理事会(FRB)の想定する年 末よりも前に7.4%に向かって低下した場合、市場では量的緩和(QE)の縮小をめぐ る思惑が強まるだろうと述べた。 Tボンド先物6月限3USM3は27/32高の145─09/32。 Tノート先物6月限3TYM3は13.50/32高の132─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -10.50 (+0.75)